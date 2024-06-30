В российском регионе объявили воздушную опасность

ГУМЧС по Липецкой области объявило о воздушной опасности в регионе

Главное управление МЧС России объявило о воздушной опасности в Липецкой области. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В публикации уточняется, что в регионе объявлен желтый уровень «Воздушная опасность».

23 июня воздушной опасности была объявлена в Липецкой области и Липецком районе. Губернатор региона Игорь Артамонов призывал горожан не выходить из дома и укрыться в ближайшем здании до отбоя тревоги.

Утром после 06:00 23 июня в Липецкой области озвучили отбой красного и желтого уровней воздушной опасности.