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05:28, 23 июня 2024Россия

Угрозу атаки БПЛА объявили в российском регионе

Губернатор Артамонов: в Липецкой области объявлена угроза атаки БПЛА

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Угроза атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) объявлена в Липецкой области и Липецком районе. Об этом сообщил глава российского региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Липецкого района!» — написал губернатор.

Артамонов призвал горожан не выходить из дома. Тем, кто находится на улице, рекомендовано укрыться в ближайшем здании до отбоя тревоги.

21 июня украинский беспилотник повредил квартиру в многоэтажном жилом доме в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. На фоне участившихся атак местных жителей призвали отходить от окон и искать укрытие, заметив дроны.

Также в ночь на 23 июня система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) над Смоленском и Ярцево.

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      Евгений Силаев
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