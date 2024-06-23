Угрозу атаки БПЛА объявили в российском регионе

Губернатор Артамонов: в Липецкой области объявлена угроза атаки БПЛА

Угроза атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) объявлена в Липецкой области и Липецком районе. Об этом сообщил глава российского региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Липецкого района!» — написал губернатор.

Артамонов призвал горожан не выходить из дома. Тем, кто находится на улице, рекомендовано укрыться в ближайшем здании до отбоя тревоги.

21 июня украинский беспилотник повредил квартиру в многоэтажном жилом доме в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. На фоне участившихся атак местных жителей призвали отходить от окон и искать укрытие, заметив дроны.

Также в ночь на 23 июня система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) над Смоленском и Ярцево.