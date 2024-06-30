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11:34, 30 июня 2024Наука и техника

90 лет назад Гитлер жестоко расправился со своими соратниками. К чему это привело?

Фото: Culture Club / Getty Images

Расправа над руководством СА, случившаяся 30 июня 1934 года и вошедшая в историю под названием «ночь длинных ножей», с точки зрения политической борьбы была гениальным, хотя и очень кровавым и циничным ходом. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал историк, вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны имени О.А. Ржешевского Константин Залесский.

Робкий фюрер

По его мнению, «ночь длинных ножей» в тогдашней ситуации в Германии была исторически неизбежным событием. С одной стороны, нерешительность Гитлера и его неспособность в течение длительного времени принять хоть какое-то решение привели к тому, что к концу июня 1934 года конфликт между военными и партийным аппаратом НСДАП, с одной стороны, и штурмовиками — с другой стороны, достиг критической точки, когда нужно было срочно что-то делать. При этом Гитлер для самооправдания и в силу особенностей своего характера позволил убедить себя в том, что фактический руководитель СА Эрнст Рём затеял переворот. «Случилось то, что и должно было случиться», — резюмировал историк.

Залесский подчеркнул, что причиной «ночи длинных ножей» стали противоречия внутри нацистского движения. До прихода Гитлера к власти в 1933 году Штурмовые отряды считались главной ударной силой НСДАП в уличной борьбе с коммунистами и другими политическими противниками, поскольку были предназначены для силового захвата власти. В новой политической системе координат им места не нашлось, и коричневорубашечники, которые ранее свысока смотрели на партийных функционеров (те после прихода нацистов к власти быстро заняли должности депутатов различного уровня, министров и других высших чиновников), внезапно оказались на обочине.

Эта ситуация усугубила противоречия между СА и партийным аппаратом

Константин Залесскийисторик

Собеседник «Ленты.ру» отметил, что в 1933-1934 годах руководство Штурмовых отрядов во главе с Эрнстом Рёмом вступило в конфликт не только с партийным аппаратом НСДАП, но и с генералами рейхсвера. К тому времени структура СА представляла собой внушительную полноценную армию численностью до трех миллионов человек с собственной системой специальных званий и служебной иерархией (группы соответствовали дивизии, опергруппы — армейскому корпусу), а численность рейхвера не превышала ста тысяч человек. Поэтому Рём предложил создать так называемую «народную армию», которая бы включала в себя не только СА, но и рейхсвер вместе с союзами ветеранов вроде «Стального шлема».

Нацистский съезд в Нюрнберге. Выступление Адольфа Гитлера перед немецкой молодежью. 1934 год

Нацистский съезд в Нюрнберге. Выступление Адольфа Гитлера перед немецкой молодежью. 1934 год

Фото: Keystone-France / Gamma-Keystone / Getty Images

Отвечая на вопрос о причинах нерешительности Гитлера во время развития конфликта между штурмовиками и военными, Залесский объяснил такое поведение особенностями его характера. Гитлер становился нерешительным, когда от него требовалось принимать какие-либо кардинальные меры по отношению к кому-нибудь из собственного окружения. Фюрер очень тяжело преодолевал свои прежние стереотипы, а Рём был его ближайшим соратником и относился к числу немногих людей, которым дозволялось называть Гитлера на «ты».

Гитлер до последнего надеялся, что ситуация разрешится сама собой. К тому же он не доверял генералам рейсхвера, но игнорировать их позицию тоже не мог. В этом случае ему бы пришлось вступить в опасную конфронтацию с не только с армией, но и стоящими за ней правыми национал-консерваторами

Константин Залесскийисторик

Мятеж, которого не было

Залесский особо отметил, что Рём и подчиненные ему штурмовики не собирались устраивать военный мятеж и пытаться свергнуть Гитлера. На самом деле Рём своими неумелыми и грубыми действиями, направленными на усиление авторитета СА, настроил против себя не только военных и поддерживающих их правых национал-консерваторов из промышленных кругов, но и партийный аппарат.

Против Рёма и верхушки коричневорубашечников была устроена большая интрига, которую организовали Геринг и Гейдрих. Залесский подчеркнул, что у каждого из них имелись свои резоны нейтрализовать Рёма. «Геринг хотел сам встать во главе рейхсвера, а Гейдриху как второму человеку в СС, которые тогда формально считалось составной частью СА, было нужно добиться подлинной самостоятельности для своего ведомства», — пояснил историк.

Жители Берлина приветствуют Адольфа Гитлера после его публичного выступления. 1 мая 1934 года

Жители Берлина приветствуют Адольфа Гитлера после его публичного выступления. 1 мая 1934 года

Фото: The Print Collector / Print Collector / Getty Images

В результате к июню 1934 года против Рёма и его коричневорубашечников сложилась влиятельная коалиция. Президент Гинденбург и военные требовали от Гитлера образумить СА и поставить их под жесткий контроль, партийные руководители жаловались, что штурмовики не давали им спокойно работать и пытались на них влиять, а сами подчиненные Рёма были недовольны своим местом в формирующемся нацистском государстве и явно стремились это исправить.

Летом 1934 года штурмовики абсолютно всем стояли поперек горла. И тут у Гитлера оставалось только два варианта действий — либо добровольно отдать реальную власть Рёму, либо его уничтожить

Константин Залесскийисторик

Добро на расправу

В результате многочисленных интриг против штурмовиков Гитлер позволил себя убедить в том, что руководство СА действительно готовит военный мятеж. Затем после некоторых колебаний фюрер дал добро на расправу с Рёмом. По словам Залесского, для обоснования своих действий Гитлеру обязательно требовалось какое-то самооправдание. Убедив себя в том, что Рём затеял переворот, Гитлер убедил себя еще и в том, что он не убивает своих соратников по партии, а спасает народ Германии от предателей и зарвавшихся бандитов, стремившихся захватить власть и ввергнуть страну в катастрофу.

Гитлер долго не мог решиться на «ночь длинных ножей», но после ареста Рёма и других руководителей СА он сразу приказал шестерых из них казнить и только Рёму предоставил возможность покончить жизнь самоубийством. Тот не сделал этого, и его тоже пришлось застрелить прямо в тюремной камере.

Адольф Гитлер и Эрнст Рём (справа), 1933 год

Адольф Гитлер и Эрнст Рём (справа), 1933 год

Фото: Photo12 / Universal Images Group / Getty Images

Как подчеркнул Залесский, в этом решении тоже проявилось отличительное свойство характера Гитлера — когда он после долгих колебаний принимал окончательное решение, то уже ни перед чем не останавливался.

«Ночь длинных ножей» (операция «Колибри») — расправа нацистского руководства Германии, санкционированная Адольфом Гитлером, с командованием Штурмовых отрядов (СА), их главой Эрнстом Рёмом, неугодными бывшими членами руководства (НСДАП) и группой сохранявших некоторый авторитет правых деятелей Веймарской республики в конце июня — начале июля 1934 года.

Высшие руководители СА во главе с Рёмом 30 июня 1934 года по указанию Гитлера собрались на совещание в курортном местечке Бад-Висзе (Бавария), где в ночь на 1 июля все они были арестованы и вскоре расстреляны без суда и следствия. 3 июля 1934 года в Германии был принят «Закон о защите государства», в котором убийства, совершенные в «ночь длинных ножей», объявлялись законными и расценивались как государственная самооборона.

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Во время событий конца июня — начала июля 1934 года в Германии было убито, по разным оценкам, от 74 до 200 человек. СА никогда уже не оправились от этого удара и превратились во второстепенное ведомство, отвечавшее за допризывную подготовку юношества и гражданскую оборону, а обновленный рейхсвер стал основой нацистского вермахта.

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      Андрей Мозжухин
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