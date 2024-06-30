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14:00, 30 июня 2024Культура

Канье Уэст остановился в президентском люксе за 1,1 миллиона рублей

Baza: Канье Уэст остановился в президентском люксе отеля Four Seasons

Фото: Viacheslav Lopatin / Shutterstock / Fotodom

Американский рэпер Канье Уэст поселился в номере «Президентский люкс» московского отеля Four Seasons. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Согласно очевидцам, Уэст вернулся с прогулки по городу в отель в центре Москвы. Он остановился в номере площадью 220 квадратных метров, стоимость которого составляет 1,1 миллиона рублей за сутки.

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Рэпер не стал бронировать самые дорогие номера Four Seasons: «Королевский юг» (2,5 миллиона рублей за ночь) и «Королевский север» (2,3 миллиона рублей за ночь). На данный момент они не значатся занятыми.

Ранее сообщалось, что российская журналистка Ксения Собчак назвала визит Канье Уэста в Москву частным. Он был приглашен на празднование дня рождения российского дизайнера Гоши Рубчинского.

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      Юлия Юткина
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