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13:13, 30 июня 2024Культура

Прогулка Канье Уэста по Москве попала на видео

Рэпера Канье Уэста заметили в подземном переходе в Москве

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Прогулка американского рэпера Канье Уэста по Москве попала на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал журнала «Москвичка».

На кадрах музыкант идет по подземному переходу у станции метро «Охотный ряд». Его сопровождают охрана и знакомые. По данным «Москвички», накануне артист прибыл в аэропорт «Внуково-3» на частном самолете.

О прилете американского рэпера в Москву сообщила продюсер Яна Рудковская. Она заявила, что Уэст подготовил концерт в «Лужниках». В инфоцентре концертной площадки опровергли указанную информацию.

Позднее стало известно, что Уэст прилетел в Москву на празднование дня рождения дизайнера Гоши Рубчинского. Создатель одноименного бренда Gosha Rubchinskiy отметил 40-летие в ресторане русской кухни «Белуга». По данным Mash, Уэст мог остановиться в номере «Королевский юг» отеля Four Seasons, стоимость ночи в котором составляет почти миллион рублей.

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      Мария Рюрикова
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