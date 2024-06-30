В «Лужниках» ответили на слухи о концерте Канье Уэста

«Лужники» опровергли информацию о концерте рэпера Канье Уэста

Представители концертной площадки «Лужники» ответили на слухи о проведении выступления американского рэпера Канье Уэста. Об этом сообщает РИА Новости.

В инфоцентре «Лужников» опровергли анонс якобы запланированного концерта Уэста. «У нас на официальном сайте такой информации нет. Никакой актуальной информации не поступало», — сказала собеседница агентства.

Ранее о прилете Уэста в Москву сообщила продюсер Яна Рудковская. По ее словам, артист уже готовится к концерту в «Лужниках». Рудковская отметила, что Уэст остановился в самом центре российской столицы.

До этого в сети появлялась информация о приезде Уэста в Россию на свой день рождения 8 июня, однако впоследствии эти данные были опровергнуты.