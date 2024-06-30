Названа причина приезда Канье Уэста в Москву

Mash: Канье Уэст прилетел в Москву на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского

Американский рэпер Канье Уэст прилетел в Москву на празднование дня рождения дизайнера Гоши Рубчинского. Причину приезда артиста в Россию назвал Telegram-канал Mash.

Создатель одноименного бренда Gosha Rubchinskiy отметил 40-летие в ресторане русской кухни «Белуга», уточнил источник. Празднование также прошло дома у дизайнера.

По данным Mash, Уэст мог остановиться в номере «Королевский юг» отеля Four Seasons, стоимость ночи в котором составляет почти миллион рублей.

В «Белуге» отказались комментировать посещение рэпером заведения. «К сожалению, посещение гостей ресторана конфиденциально, поэтому я не могу ответить на этот вопрос», — ответила представитель ресторана на вопрос РИА Новости.

О прилете американского рэпера в Москву сообщила продюсер Яна Рудковская. Она заявила, что Уэст подготовил концерт в «Лужниках». В инфоцентре концертной площадки опровергли указанную информацию.