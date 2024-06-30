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15:06, 30 июня 2024Культура

Канье Уэст подтвердил свой приезд в Россию

Рэпер Канье Уэст поприветствовал москвичей

Фото: Lewis Joly / AP

Рэпер Канье Уэст подтвердил свой визит в Москву. Певец поприветствовал россиян на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Рэпер написал «Привет, Москва», чтобы порадовать фанатов и москвичей.

Ранее мошенники стали продавать билеты на концерт Уэста в Москве. В сети стали появляться объявления о продаже билетов после новостей о приезде рэпера в Россию. Информация о возможном выступлении музыканта в Москве появилась еще в мае. Некоторые источники полагали, что концерт пройдет 8 июня — в день рождения артиста. Позже эти сведения опровергли.

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      Антонина Черташ
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