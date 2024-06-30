Канье Уэст подтвердил свой приезд в Россию

Рэпер Канье Уэст поприветствовал москвичей

Рэпер Канье Уэст подтвердил свой визит в Москву. Певец поприветствовал россиян на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Рэпер написал «Привет, Москва», чтобы порадовать фанатов и москвичей.

Ранее мошенники стали продавать билеты на концерт Уэста в Москве. В сети стали появляться объявления о продаже билетов после новостей о приезде рэпера в Россию. Информация о возможном выступлении музыканта в Москве появилась еще в мае. Некоторые источники полагали, что концерт пройдет 8 июня — в день рождения артиста. Позже эти сведения опровергли.