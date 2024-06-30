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14:18, 30 июня 2024Культура

Мошенники начали продавать билеты на концерт Канье Уэста

Мошенники начали продавать билеты на концерт рэпера Канье Уэста в Москве

Фото: Michael Wyke / AP

Мошенники начали продавать билеты на концерт американского рэпера Канье Уэста в Москве. Об этом сообщает газета «Известия» в своем Telegram-канале.

В сети стали появляться объявления о продаже билетов на концерт рэпера после новостей о его приезде в Россию. Информация о возможном выступлении Канье Уэста в Москве распространялась еще в мае. Предполагалось, что концерт пройдет 8 июня — в день рождения артиста. Однако позже эти сведения опровергли.

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По словам журналистки Ксении Собчак, Канье Уэст приехал в Москву на день рождения российского дизайнера Гоши Рубчинского. Она рассказала, что музыкант поедет смотреть площадки для концерта, но самого выступления в эти дни не будет.

Ранее сообщалось, что представители концертной площадки «Лужники» ответили на слухи о проведении концерта Канье Уэста. Они опровергли анонс якобы запланированного концерта Уэста.

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      Юлия Юткина
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