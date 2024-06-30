Канье Уэста заметили в ресторане в ГУМе с Гошей Рубчинским

Рэпера Канье Уэста заметили в московском ГУМе с дизайнером Рубчинским

Американского рэпера Канье Уэста заметили заходящим в ресторан в компании дизайнера Гоши Рубчинского. Видео с ним публикуют «Известия».

Прибывший в Москву рэпер отправился на прогулку по городу и зашел в ресторан в московском ГУМе, рядом с Красной площадью. Уэста сняли у входа в заведение.

Артист остановился в отеле Four Seasons. Он прибыл на празднование юбилея Гоши Рубчинского, которому недавно исполнилось 40 лет.

Предполагалось, что Канье Уэст может дать концерт в «Лужниках» 8 июня — в день своего рождения. Однако позже эти сведения опровергли.