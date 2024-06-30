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16:21, 30 июня 2024Культура

Канье Уэста заметили в ресторане в ГУМе с Гошей Рубчинским

Рэпера Канье Уэста заметили в московском ГУМе с дизайнером Рубчинским

Американского рэпера Канье Уэста заметили заходящим в ресторан в компании дизайнера Гоши Рубчинского. Видео с ним публикуют «Известия».

Прибывший в Москву рэпер отправился на прогулку по городу и зашел в ресторан в московском ГУМе, рядом с Красной площадью. Уэста сняли у входа в заведение.

Артист остановился в отеле Four Seasons. Он прибыл на празднование юбилея Гоши Рубчинского, которому недавно исполнилось 40 лет.

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Предполагалось, что Канье Уэст может дать концерт в «Лужниках» 8 июня — в день своего рождения. Однако позже эти сведения опровергли.

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      Антонина Черташ
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