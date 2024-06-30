В КНДР заявили о создании «азиатской НАТО»

МИД КНДР: США, Япония и Южная Корея создали «азиатскую НАТО»

Япония, США и Южная Корея оправдывают свои военные учения усилиями по стабилизации ситуации с безопасностью в регионе, а сами де-факто создали военный блок наподобие «азиатской НАТО», заявили в МИД КНДР, пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Как отметили в ведомстве, этот блок может в любое время вступить в военный конфликт по приказу Вашингтона. «Опасность» учений Freedom Edge заключается в том, что они являются проявлением систематизации и организации трехстороннего военного блока, отметили в Северной Корее.

Дипломаты добавили, что США говорят о взаимодействии, направленном на укрепление стабильности и безопасности в регионе. «Но это является всего лишь уловкой для уклонения от международных обвинений в отношении фабрикации агрессивного блока», — подчеркнули в МИД.

Ранее министр обороны КНДР Кан Сун Нама заявил, что США являются главным спонсором терроризма, комментируя удары Киева по Крыму американскими ракетами ATACMS.