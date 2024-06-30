Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:15, 30 июня 2024Мир

В КНДР заявили о создании «азиатской НАТО»

МИД КНДР: США, Япония и Южная Корея создали «азиатскую НАТО»

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Япония, США и Южная Корея оправдывают свои военные учения усилиями по стабилизации ситуации с безопасностью в регионе, а сами де-факто создали военный блок наподобие «азиатской НАТО», заявили в МИД КНДР, пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Как отметили в ведомстве, этот блок может в любое время вступить в военный конфликт по приказу Вашингтона. «Опасность» учений Freedom Edge заключается в том, что они являются проявлением систематизации и организации трехстороннего военного блока, отметили в Северной Корее.

Дипломаты добавили, что США говорят о взаимодействии, направленном на укрепление стабильности и безопасности в регионе. «Но это является всего лишь уловкой для уклонения от международных обвинений в отношении фабрикации агрессивного блока», — подчеркнули в МИД.

Ранее министр обороны КНДР Кан Сун Нама заявил, что США являются главным спонсором терроризма, комментируя удары Киева по Крыму американскими ракетами ATACMS.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные ударили по месту разгрузки эшелона ВСУ. Уничтожена военная техника, включая машины США

      В КНДР заявили о создании «азиатской НАТО»

      Австралия выпустила облигации на миллиарды долларов для борьбы с изменениями климата

      Саудовская Аравия призвала своих граждан покинуть Ливан

      На Украине возмутились отказом МВФ списать долги страны

      В Харьковской области нашли шевроны с флагом США и оружие НАТО

      В Британии сообщили об опасениях НАТО из-за тайных операций России на дне моря

      Приближенные к Байдену назвали ключевого человека для решения о выходе из кампании

      В Турции лесные пожары охватили три провинции

      Нашедший помощь для военных на свалке россиянин сообщил об уголовном деле на себя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше