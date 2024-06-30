Комендантский час в Херсонской области сократили

Сальдо: с 29 июня комендантский час в Херсонской области действует с 23:00

Власти Херсонской области сократили комендантский час в регионе. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram.

по его словам, такое решение принято по просьбам сельхозпроизводителей региона, поскольку в сельском хозяйстве разгар урожая. Он уточнил, что с 29 июня период действия комендантского часа на территории Херсонской области устанавливается с 23:00 часов до 05:00 часов. «Механизаторы работают допоздна, каждый час и каждая минута — это тонны зерна», — отметил Сальдо.

Ранее специалист сельхозотдела администрации Каховского округа обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в намеренных поджогах посевов. По его словам, сельхозпроизводители перестали сеять поля в тех местах, которые активно обстреливаются.