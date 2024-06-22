Власти Херсонской области обвинили ВСУ в намеренных поджогах посевов

Власти Херсонской области: ВСУ обстреливают поля в Каховском округе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно обстреливают поля в Каховском округе Херсонской области. Об этом сообщил РИА Новости специалист сельхозотдела администрации Каховского округа Евгений.

По его словам, сельхозпроизводители перестали сеять поля в тех местах, которые активно обстреливаются. Однако, отметил собеседник агентства, периодически «прилетает даже по необрабатываемым полям», которые горят в результате обстрелов со стороны ВСУ.

Он призвал фермеров и наших глав территориальных отделов делать нереализованные полосы, чтобы защитить населенные пункты от пожаров.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ обстреливают поля, где началась уборка урожая, и леса в регионе. Как он объяснил, украинская армия делает это для создания пожаров. Сальдо добавил, что в качестве целей ВСУ в том числе выбирают машины скорой помощи и работников коммунальных служб.