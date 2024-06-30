Лесные пожары в популярной у россиян курортной стране попали на видео

На Эгейском побережье Турции начались лесные пожары

Лесные пожары на Эгейском побережье Турции попали на видео. Ролик публикует Telegram-канал «Крыша ТурДома».

В борьбе с огнем в популярной у российских туристов курортной стране задействовано множество людей и техники, а также авиация. Пожары начались в провинциях Измир, Чанаккале и Айдын.

Отмечается, что в районе Байраклы Деде из-за угрозы возгорания пришлось временно эвакуировать постояльцев двух гостиниц. Отдыхающих разместили в других отелях поблизости.

Ранее на территории Крыма объявили штормовое предупреждение. Так, с понедельника по четверг, с 1 по 4 июля, в центральных, западных, восточных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в южных она ожидается.