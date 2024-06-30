Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:40, 30 июня 2024Путешествия

Лесные пожары в популярной у россиян курортной стране попали на видео

На Эгейском побережье Турции начались лесные пожары
СюжетЛесные пожары:

Лесные пожары на Эгейском побережье Турции попали на видео. Ролик публикует Telegram-канал «Крыша ТурДома».

В борьбе с огнем в популярной у российских туристов курортной стране задействовано множество людей и техники, а также авиация. Пожары начались в провинциях Измир, Чанаккале и Айдын.

Отмечается, что в районе Байраклы Деде из-за угрозы возгорания пришлось временно эвакуировать постояльцев двух гостиниц. Отдыхающих разместили в других отелях поблизости.

Ранее на территории Крыма объявили штормовое предупреждение. Так, с понедельника по четверг, с 1 по 4 июля, в центральных, западных, восточных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в южных она ожидается.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Умер сын помощника Путина

      Глава Дагестана заявил о травле врача из-за просьбы к пациентке снять никаб

      Полковник объяснил неэффективность Patriot для Украины

      Российские военнослужащие заняли крупный опорный пункт ВСУ с помощью подземного туннеля

      Роднина одной фразой оценила желание россиян поехать на Олимпиаду-2024

      Два села в российском регионе подверглись атакам со стороны Украины

      Путешествующий полтора года по миру россиянин раскрыл размер своих трат

      ВСУ атаковали еще три населенных пункта в российском регионе

      Россияне позвали Канье Уэста в другие города России

      Российские военные спасли прятавшихся два месяца в подвале людей в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше