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03:00, 30 июня 2024Мир

Лидер турецкой оппозиции сообщил о планах встретиться с Путиным

Лидер турецкой оппозиции Озель заявил о планах встретиться с Путиным
СюжетСанкции против России:

Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции (СНР) Озгюр Озель заявил, что рассчитывает в ходе визита в Россию встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в интервью журналисту Фатиху Алтайлы, передает РИА Новости.

Озель отметил, что на предстоящей неделе намерен посетить съезд лидеров социалистических партий Европы в Бухаресте. Он также подчеркнул, что планирует встречи не только с лидерами Европы. «Мы встретимся с Путиным, также уже получили приглашение и поедем в Китай, а также в Бразилию, где встретимся с президентом (Лулой) да Силвой» , — поделился Озель.

Сроки визита в Россию он не уточнил.

Ранее Озгюр Озель посчитал правильным отказ Турции присоединиться к санкциям против России. Он также назвал правильным осуществление Конвенции Монтре.

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      Марина Совина
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