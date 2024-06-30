Лидер турецкой оппозиции сообщил о планах встретиться с Путиным

Лидер турецкой оппозиции Озель заявил о планах встретиться с Путиным

Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции (СНР) Озгюр Озель заявил, что рассчитывает в ходе визита в Россию встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в интервью журналисту Фатиху Алтайлы, передает РИА Новости.

Озель отметил, что на предстоящей неделе намерен посетить съезд лидеров социалистических партий Европы в Бухаресте. Он также подчеркнул, что планирует встречи не только с лидерами Европы. «Мы встретимся с Путиным, также уже получили приглашение и поедем в Китай, а также в Бразилию, где встретимся с президентом (Лулой) да Силвой» , — поделился Озель.

Сроки визита в Россию он не уточнил.

Ранее Озгюр Озель посчитал правильным отказ Турции присоединиться к санкциям против России. Он также назвал правильным осуществление Конвенции Монтре.