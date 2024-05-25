Турецкая оппозиция одобрила неприсоединение страны к санкциям против России

Лидер оппозиции Озель назвал правильным отказ Турции от санкций против России

Лидер турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель назвал правильным отказ Турции присоединиться к санкциям против России. Такое мнение он высказал газете Aydınlık.

«Я считаю сбалансированную позицию Турции в отношениях между Украиной и Россией правильной», — отметил представитель оппозиции, добавив, что Анкара взяла на себя посредническую роль вместо того, чтобы вводить санкции в отношении России.

Озель добавил, что одобряет тот факт, что Турция «не поддалась» американским санкциям. Он также назвал правильным осуществление Конвенции Монтре, позволяющей Анкаре контролировать проливы Босфор и Дарданеллы и не допускать туда военные корабли.

20 марта США и Турция договорились о так называемой схеме гармонизации санкций. Она предполагает, что Вашингтон сначала уведомит Анкару о компаниях, которые потенциально могут попасть под санкции за коммерческую деятельность с бизнесом из России. Далее США запросят информацию по этому поводу. Турция должна будет провести расследование, после чего сообщить о его результатах. В случае необходимости будут предприняты соответствующие шаги.