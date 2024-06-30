Лодка столкнулась с туристическим катером в российском регионе

Рулевой лодки не выжил после столкновения с катером в Ростовской области

Рулевой лодки не выжил после столкновения с туристическим катером в Ростовской области. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Трагедия произошла в субботу, 29 июня, в городе Азове в российском регионе на повороте, который соединяет канал реки Азовки с Доном. По данным источника, 47-летний Сергей Ф. шел с другом на лодке «Беркут» мимо лодочной станции «Нептун».

Внезапно навстречу им вылетел катер «Новая Ладога», на борту которого находились пять человек. Более того, к судну была привязана надувная ватрушка с двумя людьми.

31-летний пассажир «Беркута» получил перелом ребра и был госпитализирован, рулевого спасти не удалось. «Все, кто был на катере, серьезно не пострадали, — говорится в сообщении. — Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека"».

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