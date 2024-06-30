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05:24, 30 июня 2024Мир

Авантюра Макрона с досрочными выборами потерпела фиаско

Sky News: авантюра Макрона с досрочными выборами потерпела фиаско
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Global Look Press

«Большая авантюра» президента Франции Эммануэля Макрона с досрочными выборами в парламент, вероятно, обречена на провал, пишет корреспондент телеканала Sky News Адам Парсонс.

«Его логика заключалась в том, что нация каким-то образом образумится и отвернется от радикальной политики в целом и от "Национального объединения" в частности», — отметил он.

По словам журналиста, перед выборами в Европарламент было понятно, что блок Макрона, возможно, потерпит на них поражение, уступив альянсу правых.

Ранее Макрон обеспокоился усилением позиций ультраправых партий в Европе..

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      Марина Совина
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