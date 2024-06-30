Маск резко ответил на упрек сторонника Украины

Илон Маск напомнил о свободе слова после упрека сторонника Украины

Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на упрек в предвзятости от пользователя социальной сети X, симпатизирующего Украине. Об этом бизнесмен написал на своей странице.

Маск посмеялся над постом Демократической партии о «победе» Байдена на дебатах, оставив под публикацией комментарий «лол». В ответ один из пользователей, отметивший свой аккаунт флагами США, Украины и подписью «За Украину», обвинил бизнесмена в предвзятости.

«Платформа нейтральна, но я буду высказывать любое мнение, которое у меня есть. В этом весь смысл свободы слова!» — резко напомнил он.

Дебаты Байдена и экс-президента США Дональда Трампа прошли в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед началом встречи бывший и действующий президенты не пожали друг другу руки.