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13:16, 30 июня 2024Мир

В европейском городе свадьба закончилась стрельбой

Во Франции свадьба закончилась стрельбой и жертвами

Фото: Julien Mattia / Globallookpress.com

Во Франции неизвестные люди открыли стрельбу на свадьбе. Об этом сообщает Républicain Lorrain.

Торжество, которое проходило в городе Тьонвиль в департаменте Мозель в ночь на воскресенье, 30 июня, закончилось жертвами. Группа вооруженных людей подошла к банкетному залу европейского города, где собрались около ста гостей, и открыла стрельбу.

Четверо получили серьезные огнестрельные ранения, еще одного молодого мужчину спасти не удалось. Пожарно-спасательные службы, прибывшие на место, также госпитализировали беременную женщину с ранением легкой тяжести, однако произошедшее привело ее в состояние шока.

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Согласно информации издания, нападавшие, которые были хорошо вооружены, скрылись. В настоящий момент полиция ищет преступников.

Ранее сообщалось, что свекровь хотела отравить будущую невестку пирожным. Женщина попыталась сделать это прямо во время свадьбы.

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      Антонина Черташ
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