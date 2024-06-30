В европейском городе свадьба закончилась стрельбой

Во Франции свадьба закончилась стрельбой и жертвами

Во Франции неизвестные люди открыли стрельбу на свадьбе. Об этом сообщает Républicain Lorrain.

Торжество, которое проходило в городе Тьонвиль в департаменте Мозель в ночь на воскресенье, 30 июня, закончилось жертвами. Группа вооруженных людей подошла к банкетному залу европейского города, где собрались около ста гостей, и открыла стрельбу.

Четверо получили серьезные огнестрельные ранения, еще одного молодого мужчину спасти не удалось. Пожарно-спасательные службы, прибывшие на место, также госпитализировали беременную женщину с ранением легкой тяжести, однако произошедшее привело ее в состояние шока.

Согласно информации издания, нападавшие, которые были хорошо вооружены, скрылись. В настоящий момент полиция ищет преступников.

Ранее сообщалось, что свекровь хотела отравить будущую невестку пирожным. Женщина попыталась сделать это прямо во время свадьбы.