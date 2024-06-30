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18:24, 30 июня 2024Мир

На западе Турции в жилом доме произошел взрыв бытового газа

NTV: четыре человека погибли и 15 ранены из-за взрыва газа в турецком Измире

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

В результате взрыва бытового газа в жилом доме в городе Измир на западе Турции погибли четыре человека, 15 человек ранены, на месте работают экстренные службы. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

По данным СМИ, взрыв раздался в районе Торбалы в пекарне на первом этаже жилого дома. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Ранее в подмосковном городе Лобня в подвале многоквартирного дома взорвался газ. В результате взрыва пострадали двое рабочих — слесари, которые в это время меняли водопроводные трубы. Пожара в результате не возникло.

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      Варвара Кошечкина
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