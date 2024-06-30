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04:38, 30 июня 2024Силовые структуры

Нашедший помощь для военных на свалке россиянин сообщил о деле на себя

161.RU: СК завел дело против нашедшего на помойке гумпомощь для СВО мужчины

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против дальнобойщика Александра Закутнего, который в январе текущего года нашел на свалке гуманитарную помощь для участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает портал «161.ru».

Уточняется, что дело возбуждено по статье «Незаконное хранение боеприпасов». По словам Закутнего, на протяжении полугода у него дома регулярно проводятся обыски, а его самого вызывают на допросы. «В уголовном деле написано, якобы следователю поступила достоверная информация, что Александр Закутний может содержать и хранить дома наркотические средства и боеприпасы, привезенные из ДНР и ЛНР», — рассказал мужчина. Он отметил, что в его сейфе обнаружили пачку охотничьих патронов, которую он «просто забыл выбросить».

Закутний также утверждает, что на свалке ничего не изменилось, вещи так и продолжают там лежать.

Ранее в Ростовской области нашли выброшенные на свалку коробки с гуманитарной помощью. Груз предназначался бойцам СВО. Коробки с гумпомощью были обнаружены в хуторе Большой Должик, расстояние которого по прямой до административных границ Донецкой народной республики (ДНР) составляет около 30 километров.

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      Марина Совина
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