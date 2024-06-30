Несколько человек отравились готовыми салатами в российском регионе

Несколько человек отравились салатами из пекарни в Волгоградской области

Несколько человек отравились готовыми салатами из пекарни в Волгоградской области. Об этом сообщают в Главном следственном управлении Следственного комитета (ГСУ СК) России по региону.

Массовое отравление произошло в городе Волжском. Пострадавшие попали в больницу. Среди отравившихся оказался шестилетний ребенок, уточнили в ведомстве.

Следственным отделом по городу Волжскому регионального управления СК была организована проверка. «Возбуждено уголовное дело по признаками преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ ("Производство и сбыт продукции, не отвечающие требованиям безопасности")», — говорится в сообщении.

Ранее в России была зафиксирована вспышка ботулизма после употребления готовых салатов. Случаи заболевания были зафиксированы в Москве, Казани и Нижнем Новгороде. Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что число пациентов с ботулизмом в российских стационарах превысило 300.