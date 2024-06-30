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02:18, 30 июня 2024Мир

В офисах поставщика военной техники в ЕС прошли обыски по делу о коррупции

Полиция ЕС обыскала офисы поставщика военной техники Thales по делу о коррупции

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Полиция трех стран Евросоюза (ЕС) — Франции, Испании и Нидерландов — провела обыски в офисах французского поставщика военной техники Thales в рамках расследования дела о коррупции. Об этом сообщило агентство Reuters.

Уточняется, что обыски проводились в рамках двух разных расследований. Одно из них было открыто в 2016 году по подозрению в коррупции иностранного государственного чиновника, преступном сговоре и отмывании денег, связанных с продажей подводных лодок и строительством военно-морской базы в Бразилии. Второе расследование было открыто июне 2023 года по подозрению в коррупции и торговле влиянием, преступном сговоре и отмывании денег, связанных с продажей военного и гражданского оборудования за границу.

Представитель Thales подтвердил факт проведения обысков, однако не стал сообщать никаких дополнительных подробностей. В то же время он подчеркнул, что компания сотрудничала с властями.

Ранее сообщалось, что французская оборонная компания Thales подписала три контракта о начале производства вооружений на Украине.

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      Марина Совина
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