Орбан заявил о планах создать новую правую фракцию в Европарламенте

Премьер Орбан заявил о планах сформировать новую правую фракцию в Европарламенте

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе встречи в Вене заявил о планах создания новой правой группы в Европарламенте, куда также войдут Австрийская партия свободы Герберта Кикля и партия АНО 2011 экс-премьера Чехии Андрея Бабиша. Об этом со ссылкой на заявление венгерского политика сообщает Telex.

«Мы берем на себя ответственность создать группу, которая будет самой сильной правой коалицией в Европе. Самые сильные австрийские, венгерские и чешские правые силы сейчас сидят перед вами», — заявил премьер-министр Венгрии. По его словам, планы сформировать новую фракцию вызваны тем, что ЕС «обернулся против европейцев и теперь представляет интересы, которые противоречат воле наций, регионов и небольших общин».

Ранее Орбан заявил, что Будапешт и венгерский народ должны остановить европейский тренд по эскалации конфликта на Украине. «Европейский поезд едет в сторону войны. Если наше правительство поддержало народ на выборах в Европарламент, я могу нажать стоп-кран, поезд остановится и венгры смогут с него сойти. Если удачно сложатся звезды, то получится убедить машиниста и дальше не поедет никто», — сказал премьер.