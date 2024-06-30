Партию Ле Пен назвали победителем выборов в парламент Франции

МВД Франции: «Национальное объединение» лидирует в 1-м туре выборов в парламент

«Национальное объединение» лидирует в первом туре выборов в парламент Франции. Предварительные данные назвали в МВД республики, передает ТАСС.

Партия Марин Ле Пен получает 33 процента голосов, левый альянс «Новый народный фронт» — 28,5 процента. Президентская коалиция «Вместе за республику» набрала 22 процента.

Таким образом «Национальное объединение» стало победителем парламентских выборов. Партия Марин Ле Пен по итогам второго тура может получить абсолютное большинство в Национальном собрании. Там насчитывается 577 кресел.

9 июня президент Эммануэль Макрон распустил парламент страны и объявил внеочередные парламентские выборы. К этому привели провальные для его политического движения выборы в Европарламент.