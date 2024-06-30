Перехват F-16 российским истребителем попал на видео

Fighterbomber: Су-27 ВС России перехватил F-16 ВС Дании и попал на видео

Истребитель Су-27 Вооруженных сил (ВС) России перехватил истребитель F-16 Вооруженных сил (ВС) Дании и попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Fighterbomber.

На видео видно сближение истребителя ВС России с самолетом ВС Дании. Базирующийся в Калининградской области пилот Су-27П догнал по параллельной траектории F-16 и перехватил датский истребитель.

«F-16 был не в курсе, что у нас тут конкурсы, но зато поучаствовал и стал знаменитым», — заявил автор канала. Отмечается, что видео стало частью объявленного Fighterbomber конкурса по перехвату техники или профессионализма в бою.

Ранее беспилотник MQ-9 Reaper коалиции во главе с США опасно сблизился с российским истребителем Су-35 в Сирии. Инцидент произошел утром 29 июня над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс.