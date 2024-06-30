Полицейский застрелил подростка за муляж пистолета

Полицейский в Нью-Йорке застрелил 13-летнего подростка с муляжом пистолета

В штате Нью-Йорке полицейский выстрелил в 13-летнего школьника Ньяха Мвея за то, что тот направил на него муляж пистолета. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP)

Инцидент произошел вечером 28 июня. Как говорится в заявлении полиции, офицеры остановили двух подростков, один из которых побежал и продемонстрировал что-то похожее на оружие. Полицейские смогли догнать подростка и повалить его на землю, один из сотрудников правоохранительных органов несколько раз ударил мальчика кулаком. В ходе борьбы произошел выстрел. Ребенка доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти его.

По словам шефа полиции города Ютика (штат Нью-Йорк) Марка Уильямса, на месте происшествия был обнаружен муляж пневматического пистолета Glock 17 Gen 5 со съемным магазином. Он добавил, что информация о том, почему офицеры остановили подростков, будет уточнена в ходе расследования генеральной прокуратуры штата.

В конце июня и начале июля 2023 года во Франции проходили массовые беспорядки после того, как в пригороде Парижа полицейский застрелил при задержании 17-летнего подростка арабского происхождения. За участие в погромах осудили почти две тысячи человек.