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01:44, 30 июня 2024Мир

Польша и Прибалтика захотели создать на границе с РФ «восточный щит»

Lidovky: Польша и Прибалтика хотят создать на границе с РФ непреодолимый барьер

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Польша и Прибалтика хотят защититься от России, создав на своих границах с РФ и Белоруссией непреодолимый барьер по единому образцу, пишет чешское издание Lidovky.

По данным журналистов, оплатить этот новый «железный занавес» Польша и страны Прибалтики предлагают Евросоюзу. Они преподносят проект как общеевропейский и планируют привлечь ЕС к финансированию в размере 2,4 миллиардов евро.

«Прежде нескоординированные попытки укрепить восточные границы Европейского союза сменяются единой инициативой Эстонии, Литвы, Латвии и Польши. На своих границах с Россией и Белоруссией они собираются возвести непреодолимый барьер по единому образцу», — говорится в статье.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что судя по поведению Варшавы, отношения России и Польши не ждет «ничего хорошего».

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      Марина Совина
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