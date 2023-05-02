В Кремле отношения России и Польши описали словами «ничего хорошего»
Пресс-секретарь Песков: отношения России и Польши не ждет «ничего хорошего»
Судя по поведению Варшавы, отношения России и Польши не ждет «ничего хорошего». Такими словами их описал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
При этом в Кремле не стали комментировать сообщения о том, что Варшава может потребовать от Москвы репарации.
О том, что Польша может попросить от России компенсации ущерба во Второй мировой войне, говорил ранее глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач.
До этого, в конце апреля, Варшава внесла в Совет ЕС резолюцию о персональных компенсациях от ФРГ для семей и родственников жертв за ущерб во Второй мировой войне. Власти Германии платить их отказываются, напоминая, что уже передали Польше всю требуемую сумму.