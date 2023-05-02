Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:40, 2 мая 2023Мир

В Кремле отношения России и Польши описали словами «ничего хорошего»

Пресс-секретарь Песков: отношения России и Польши не ждет «ничего хорошего»
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Валерий Шарифулин / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Судя по поведению Варшавы, отношения России и Польши не ждет «ничего хорошего». Такими словами их описал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

При этом в Кремле не стали комментировать сообщения о том, что Варшава может потребовать от Москвы репарации.

О том, что Польша может попросить от России компенсации ущерба во Второй мировой войне, говорил ранее глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач.

До этого, в конце апреля, Варшава внесла в Совет ЕС резолюцию о персональных компенсациях от ФРГ для семей и родственников жертв за ущерб во Второй мировой войне. Власти Германии платить их отказываются, напоминая, что уже передали Польше всю требуемую сумму.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Модельер Валентин Юдашкин умер в 59 лет. Он долгие годы пытался победить рак
Рэпер ST назвал причины своей способности давать по несколько концертов в день
В США заявили о влиянии успешного контрнаступления на поставки помощи Украине
В Кремле заявили о планах Путина обсудить лесные пожары с правительством
Раскрыты планы Путина на 2 мая
Россия призвала ускорить расследование теракта на «Северных потоках»
Российских дзюдоистов отказались допускать до ЧМ из-за поддержки СВО
В Кремле заявили о намерении Украины продолжить организацию терактов
В Кремле рассказали о конечной цели спецоперации
Появилось видео ликвидации бойцов ВСУ на Днепре
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.