В Кремле отношения России и Польши описали словами «ничего хорошего»

Пресс-секретарь Песков: отношения России и Польши не ждет «ничего хорошего»

Судя по поведению Варшавы, отношения России и Польши не ждет «ничего хорошего». Такими словами их описал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

При этом в Кремле не стали комментировать сообщения о том, что Варшава может потребовать от Москвы репарации.

О том, что Польша может попросить от России компенсации ущерба во Второй мировой войне, говорил ранее глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач.

До этого, в конце апреля, Варшава внесла в Совет ЕС резолюцию о персональных компенсациях от ФРГ для семей и родственников жертв за ущерб во Второй мировой войне. Власти Германии платить их отказываются, напоминая, что уже передали Польше всю требуемую сумму.