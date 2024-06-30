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11:31, 30 июня 2024Мир

Президента Всемирного экономического форума в Давосе обвинили в домогательствах

Президента ВЭФ в Давосе Клауса Швабса обвинили в домогательствах
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе
Шваб Клаус

Шваб Клаус. Фото: Markus Schreiber / AP

Президента Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе экономиста Клауса Швабса обвинили в домогательствах и дискриминации. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Источник ссылается на жалобы, переписку и интервью с 80 бывшими и нынешними сотрудниками организации, а также с другими осведомленными информаторами. По их данным, работники ВЭФ «сталкиваются с токсичной атмосферой, враждебной к женщинам и чернокожим».

Уточняется, что несколько сотрудниц были дискриминированы из-за факта беременности, а также потеряли работу или были наказаны по возвращении из декретного отпуска. Некоторые женщины также подверглись сексуальным домогательствам и харассменту со стороны старших менеджеров и VIP-гостей форума. Часть обвиняемых продолжают работать в организации, уточняет WSJ.

Сотрудникам также известно об аналогичном поведении Шваба с сотрудницами, работавшими с ним напрямую. Кроме того, президента ВЭФ обвиняют в увольнении сотрудников старше 50 лет без веской причины. Некоторые работники организации также пожаловались на оскорбительные замечания менеджеров форума по поводу их цвета кожи, а также на отсутствие карьерного роста.

Ранее бывшая участница реалити-шоу «Кандидат», которое вел избранный президент США Дональд Трамп, подала на него в нью-йоркский суд иск о домогательствах.

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      Мария Рюрикова
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