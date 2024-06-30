Раскрыта реакция офиса Зеленского на дебаты в США

Дубинский заявил о переполохе в офисе Зеленского из-за дебатов Байдена и Трампа

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский рассказал, как в офисе президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на дебаты президента США Джо Байдена и экс-лидера страны Дональда Трампа. Об этом Дубинский написал в своем Telegram-канале.

Дубинский раскрыл реакцию офиса Зеленского на дебаты в США и подчеркнул, что в администрации страны случился «самый большой переполох». Сейчас в Киеве ищут ответ на вопрос, «а что делать дальше».

«Можно бесконечно упираться рогами в "границы 91 года", но всем очевидно, что без поддержки этого плана в США (а его не поддерживает уже даже действующая администрация), и при неоднородности ЕС — эти рога быстро "опилят"», — заявил парламентарий.

Дебаты Байдена и Трампа прошли в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед началом встречи бывший и действующий президенты не пожали друг другу руки.