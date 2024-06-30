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12:32, 30 июня 2024Моя страна

Россиянин выиграл миллионы рублей в лотерею спустя 15 лет попыток

Жители Новосибирской области выиграли в лотерею миллионы рублей

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Двое жителей Новосибирской области выиграли в лотерею миллионы рублей. Об этом пишет Kp.ru.

Один из мужчин признался, что заветные 2,5 миллиона рублей заполучил спустя 15 лет попыток. В последние годы он начал заходить на почту и покупать по пять-шесть билетов. Выигрыш россиянин решил потратить на лечение, лекарства и санаторно-курортный отдых для себя и супруги.

Вторым победителем стал россиянин, который приобрел выигрышный билет на улице Фасадной. Мужчина выиграл миллион рублей.

Ранее житель Пензенской области выиграл в лотерею миллионы рублей. Российский пенсионер пришел в почтовое отделение, чтобы оплатить коммунальные услуги, и решил купить несколько лотерейных билетов.

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      Фариза Бацазова
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