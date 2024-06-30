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18:12, 30 июня 2024Бывший СССР

Российские военнослужащие заняли крупный опорный пункт ВСУ с помощью подземного туннеля

Штурмовики ВС РФ заняли опорный пункт ВСУ с помощью подземного туннеля

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военнослужащие из группировки войск «Центр» заняли крупный опорный пункт ВСУ на восточной окраине населенного пункта Киров. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства обороны России.

Штурмовые подразделения отряда «Ветераны» ВС РФ тайно расчистили и использовали туннель протяженностью более трех километров, который был вырыт вдоль канала Северский Донец. С его помощью штурмовики зашли в тыл хорошо укрепленного опорного пункта. Там ВСУ были установлены огневые точки и подземные укрытия.

Военные также наладили по туннелю снабжение подразделения боеприпасами и продуктами. Фактор внезапности позволил штурмовикам завладеть инициативой и полностью взять под контроль опорный пункт. Противник оставил свои позиции и отступил.

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Ранее сообщалось, что российские военные спасли мирных жителей из ДНР, которые два месяца прятались в подвале от ВСУ. Бойцы 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе группировки войск «Юг», организовали спасательную операцию и эвакуировали семь человек из населенного пункта Калиновка под Часовым Яром.

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      Алиса Дмитриева
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