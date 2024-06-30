Российские военные отбросили ВСУ с левобережья Херсонской области

Губернатор Сальдо: ВС РФ отбросили ВСУ с левобережья Херсонской области

Российские военные отбросили Вооруженные силы Украины (ВСУ) с левобережья Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Владимира Сальдо.

«Бои переместились на острова, наша армия активизировала действия. Враг выброшен с левобережья», — рассказал Сальдо.

На данный момент участком соприкосновения стали острова на херсонском направлении. Природным разграничением на остальной его части является река Днепр.

Ранее мотострелки группировки войск «Днепр» улучшили позиции севернее Работино в Запорожской области, рассказал командир артиллерийской батареи с позывным Куса.

До этого российским военным удалось отбросить боевиков ВСУ, которые предприняли попытку контратаки на купянском направлении.