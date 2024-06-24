Командир с позывным Куса: российские военные улучшили позиции севернее Работино

Мотострелки группировки войск «Днепр» улучшили позиции севернее Работино в Запорожской области, рассказал командир артиллерийской батареи с позывным Куса. Его слова приводит ТАСС.

«У противника, так сказать, заканчивается БК (боевой комплект). На данный момент противник очень редко, очень редко, но огрызается. Но у нас все карты в руки — у нас есть и БК, у нас есть и человеческий ресурс, у нас больше техники, больше людей, больше боеприпасов», — поведал Куса.

Несколько дней назад сообщалось, что российские танкисты уничтожили укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее Работино.

В начале июня глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что российские войска отбросили ВСУ на расстояние более одного километра от Работино.