Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:29, 25 июня 2024Бывший СССР

Российские военные улучшили позиции севернее Работино

Командир с позывным Куса: российские военные улучшили позиции севернее Работино

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Мотострелки группировки войск «Днепр» улучшили позиции севернее Работино в Запорожской области, рассказал командир артиллерийской батареи с позывным Куса. Его слова приводит ТАСС.

«У противника, так сказать, заканчивается БК (боевой комплект). На данный момент противник очень редко, очень редко, но огрызается. Но у нас все карты в руки — у нас есть и БК, у нас есть и человеческий ресурс, у нас больше техники, больше людей, больше боеприпасов», — поведал Куса.

Несколько дней назад сообщалось, что российские танкисты уничтожили укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее Работино.

В начале июня глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что российские войска отбросили ВСУ на расстояние более одного километра от Работино.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Джулиана Ассанжа выпустили из тюрьмы. Основателю WikiLeaks грозило 175 лет тюрьмы за раскрытие военных преступлений США

      Кадыров посмеялся над обвинениями СБУ в адрес главы университета спецназа Вайханова

      Украинские беспилотники атаковали город в Белгородской области

      Россия подпишет соглашение о сотрудничестве с Ираном

      Бывший вице-президент США назвал освобождение Ассанжа ошибкой

      В России высказались о риске отправки европейских военных на Украину

      В Крыму ответили на заявление Киева о блокировании полуострова

      Корабли ТОФ поразили артиллерией воздушные цели на учениях

      Жители Сергокалы порассуждали о причастности сыновей главы района к экстремизму

      В Венгрии оценили шансы Украины на вступление в Евросоюз за несколько месяцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше