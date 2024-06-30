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20:57, 30 июня 2024Россия

Сальдо объяснил вспышку холеры на правом берегу Днепра

Сальдо объяснил вспышку холеры на правом берегу Днепра наводнением
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Причиной вспышки холеры на правом берегу Днепра стало наводнение, вызванное подрывом Каховской ГЭС. Об этом рассказал РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, на левобережье провели обеззараживание и санитарную обработку местности, однако на правом берегу Днепра никакие меры не были приняты.

Сальдо предположил, что главным фактором вспышки заболевания могли стать нарушения в работе систем водоснабжения и очистных сооружений.

Ранее российское подполье сообщило, что в подконтрольном Вооруженным силам Украины Херсоне зафиксирована вспышка холеры среди украинских военных и гражданского населения.

Источник сообщал, что в больницах находятся около 100 человек. Есть жертвы среди военных, уже фиксируются случаи заражения гражданских лиц.

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      Варвара Кошечкина
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