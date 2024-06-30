Саудовская Аравия призвала своих граждан покинуть Ливан

Посольство Саудовской Аравии призвала своих граждан немедленно покинуть Ливан

Посольство Саудовской Аравии в Бейруте призвала своих граждан немедленно покинуть Ливан, говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном в соцсети X.

Там также попросили граждан соблюдать запрет на поездки в страну. В посольстве подчеркнули, что внимательно следят за событиями на юге Ливана.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что возможная полномасштабная война между Израилем и ливанским шиитским движением «Хезболла» будет иметь ужасные последствия для всего Ближнего Востока. Сообщается, что замечания Остина были адресованы в том числе и израильскому руководству.

Вооруженные силы (ВС) США начали перемещать военных к Ливану и Израилю для эвакуации своих граждан в случае эскалации противостояния между Израилем и «Хезболла».

