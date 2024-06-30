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12:55, 30 июня 2024Из жизни

Семилетняя девочка вплавь добралась до берега с унесенной в море лодки

Семилетняя девочка доплыла до берега с унесенной в Финский залив лодки

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Семилетняя девочка самостоятельно доплыла до берега после того, как ее лодку начало уносить в море в акватории Финского залива. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МЧС России.

Инцидент произошел ночью 30 июня. Согласно информации МЧС, девочка, ее отец и 13-летний брат катались на надувной резиновой лодке по Финскому заливу. В какой-то момент подросток не удержался и упал в море, отец прыгнул за ним, чтобы спасти мальчика. Они благополучно добрались до берега вплавь. Лодку позже выбросило на сушу, однако девочки в ней не оказалось.

Мужчина сразу вызвал спасателей. Поисковая операция шла пять часов. Ребенка нашли на другом участке берега. Девочка испугалась и, решив плыть за отцом и братом, выпрыгнула из унесенной течением в сторону лодки. Она находится под наблюдением врачей.

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      Антонина Черташ
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