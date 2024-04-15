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19:48, 15 апреля 2024Из жизни

Мать бросила маленьких детей одних и уехала в круиз

В США женщина уехала в круиз, бросив шестилетнюю дочь и восьмилетнего сына

Фото: Egor Myznik / Unsplash

Жительница США решила отправиться в круиз без маленьких детей и оставила их дома. Об этом пишет USA Today.

29-летняя Лакеша Вудс Уилльямс из Хьюстона, штат Техас, 4 апреля отправилась в отпуск, бросив в квартире шестилетнюю дочь и восьмилетнего сына одних. Соседи заметили, что женщина уехала из дома с чемоданами, и через несколько дней позвонили в полицию.

9 апреля полицейские приехали по указанному адресу, чтобы проверить поступившую информацию. Они обнаружили, что в квартире находятся дети, помещения завалены мусором и остатками еды, внутри ощущался явный запах мочи. Взрослых с детьми не было.

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Сотрудники полиции пытались связаться с женщиной, чтобы открыть квартиру, но она отказывалась сотрудничать и придумывала все новые и новые объяснения своего отсутствия. Чтобы вскрыть квартиру, пришлось вызвать пожарных. Детей передали их тете.

В доме нашли камеру, при помощи которой женщина наблюдала за детьми во время отсутствия и общалась с ними. У мальчика также был смартфон для связи с матерью.

Уильямс предъявили обвинение в оставлении детей в опасности и без присмотра.

В августе 2023 года сообщалось, что жительница Индии избавилась от детей ради жизни с новым возлюбленным. Она продала девочку некоему бизнесмену, а сына бросила в общежитии школы.

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      Антонина Черташ
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