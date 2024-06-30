Направлявшиеся в Турцию россияне застряли в аэропорту без воды и кондиционера

Shot: 320 пассажиров рейса Москва — Анталья застряли во Внуково

Направлявшиеся в Турцию россияне застряли в аэропорту без воды и кондиционера. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

320 пассажиров рейса Москва — Анталья, выполняемого воздушным судном Boeing 767-300, провели во Внуково более пяти часов. По словам путешественников, их пустили в самолет, но затем экипаж попросил всех выйти. Рейс переносили около десяти раз, в каждый из них обещанная задержка составляла 30 минут.

Вылет этого же самолета из Антальи в Москву ранее был задержан более, чем на пять часов накануне, уточнил источник канала. Пассажиры также ожидали посадки без кондиционера. Из-за духоты плохо стало двоим взрослым и одному ребенку.

Ранее направлявшиеся в Турцию россияне застряли в аэропорту почти на 16 часов. Непредвиденная ситуация произошла на рейсе авиакомпании Corendon Airlines из Казани в Анталью. Такая длительная задержка была связана с поздним прибытием воздушного судна.