В человеческом мозге обнаружили центр выживания

PLOS Biology: в гипоталамусе человека обнаружили различные режимы выживания

Ученые Калифорнийского технологического института (США) обнаружили центр выживания в мозге человека. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале PLOS Biology, гипоталамус способен переключаться между различными режимами, отвечая за реакцию «бей или беги», что ранее наблюдалось у животных.

Область человеческого мозга, называемая гипоталамусом, известна своей ролью в регулировании температуры тела, голода и сна, но она также способна возбуждать симпатическую нервную систему в ответ на стресс, подготавливая мышцы к повышенной активности. Это физиологическое состояние, называемое «бей или беги», хорошо известно у животных. Однако до сих пор не было ясно, играет ли гипоталамус решающую роль в переключении между моделями поведения у людей.

Исследователи использовали машинное обучение для анализа функциональной магнитно-резонансной томографии 21 здорового человека. Сканирование проводилось в течение четырехчасовых периодов, пока добровольцы участвовали в компьютерной игре, управляя аватаром, который охотился или убегал от хищника. Для анализа результатов была построена вычислительная модель, чтобы объяснить различия в движениях, характерных для охоты и побега, а затем связать эти движения с изменениями в активности гипоталамуса.

Было подтверждено, что изменения в активности гипоталамуса, а также в связанных с ним областях мозга человека были связаны с переключением поведения, необходимого для выживания. Паттерны нейронной активности гипоталамуса позволяли предсказать, насколько хорошо участник выполнит следующую задачу в игре на выживание. Однако эта связь не была замечена при переключении между другими видами поведения.