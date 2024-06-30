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09:28, 30 июня 2024Путешествия

Туристов эвакуировали из российского региона из-за подтопления

Туристов эвакуировали в Челябинской области из-за разлива реки Юрюзань

Фото: ГУМЧС России по Курганской области

Туристов эвакуировали из российского региона из-за подтопления. Об этом сообщает РИА Новости.

Спасатели и пожарные эвакуировали 35 человек в Челябинской области из-за выхода из берегов реки Юрюзань. Спасательная операция проходила на береговой линии к поселку Кропачева, среди путешественников в основном оказались женщины с детьми. У подтопляемых участков остается около 50 человек, на данный момент им оказывают помощь.

К чрезвычайной ситуации привели обильные осадки в регионе. Уровень воды в реке начал расти с 29 июня. В зоне подтопления оказалась туристическая база «Серебряный ключ» в Ашинском районе.

«Сотрудники МЧС России не рекомендуют гражданам выходить на туристические маршруты водных акваторий рек Ай, Юрюзань, Большая Сатка в ближайшие три дня», — уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Ранее россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности.

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      Мария Рюрикова
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