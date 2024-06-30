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13:10, 30 июня 2024Бывший СССР

Украинские пограничники выстрелили в мужчин при попытке перейти границу

В Черновицкой области пограничники выстрелили в мужчин при пересечении границы

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Черновицкой области Украины пограничники выстрелили в мужчин при пересечении границы. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел около 22:00 29 июня недалеко от границы с Румынией. По словам правоохранителей, один из пересекавших границу мужчин распылил слезоточивый газ в сторону пограничников, а второй достал мачете и нанес удар.

«Один из пограничников достал табельный пистолет и сделал несколько выстрелов в сторону нападавших», — рассказал источник. Один нарушитель получил несовместимые с жизнью ранения, второй был ранен. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело.

Ранее на Украине был установлен рекорд по попытке одновременного бегства от мобилизации. Силовики задержали почти 50 мужчин призывного возраста, пытавшихся избежать мобилизации.

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      Юрий Леонов
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