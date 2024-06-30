В Белгородской области за два дня обнаружили пять неразорвавшихся авиабомб

Baza: в Белгородской области за два дня нашли 5 авиабомб, включая ФАБ-3000

В Белгородской области за два дня нашли пять неразорвавшихся авиационных бомб. Об этом рассказало издание Baza в Telegram.

По его данным, в пятницу утром, 28 июня, неподалеку от села Крутой Лог была обнаружена авиабомба ФАБ-1500. Через некоторое время вблизи населенного пункта нашли бомбу ФАБ-500. Кроме того, два снаряда также появились в Шебекинском городском округе. Позднее неподалеку от поселка Маслова Пристань обнаружили части фугасной авиабомбы ФАБ-3000.

Все найденные авиационные боеприпасы будут уничтожены. Источники издания уточнили, что никто из жителей не пострадал, эвакуация не потребовалась.

В марте стало известно, что в России увеличили выпуск фугасных авиационных бомб ФАБ-500 и ФАБ-1500. В стране также началось массовое производство трехтонных ФАБ-3000.