Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:44, 30 июня 2024Россия

В Белгородской области за два дня обнаружили пять неразорвавшихся авиабомб

Baza: в Белгородской области за два дня нашли 5 авиабомб, включая ФАБ-3000

Фото: EMERCOM of Russia / Globallookpress.com

В Белгородской области за два дня нашли пять неразорвавшихся авиационных бомб. Об этом рассказало издание Baza в Telegram.

По его данным, в пятницу утром, 28 июня, неподалеку от села Крутой Лог была обнаружена авиабомба ФАБ-1500. Через некоторое время вблизи населенного пункта нашли бомбу ФАБ-500. Кроме того, два снаряда также появились в Шебекинском городском округе. Позднее неподалеку от поселка Маслова Пристань обнаружили части фугасной авиабомбы ФАБ-3000.

Все найденные авиационные боеприпасы будут уничтожены. Источники издания уточнили, что никто из жителей не пострадал, эвакуация не потребовалась.

В марте стало известно, что в России увеличили выпуск фугасных авиационных бомб ФАБ-500 и ФАБ-1500. В стране также началось массовое производство трехтонных ФАБ-3000.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Силовики пришли к блогеру, затравившему врача в Дагестане из-за пациентки в никабе. Власти обещали медику защиту

      В подполье рассказали об ударе российских войск по аэродрому ВСУ Канатово в Кировограде

      У отеля в центре Москвы собралась толпа поклонников Канье Уэста

      В США предложили Украине тайно получать помощь от НАТО

      В Германии захотели потребовать от Украины начать переговоры с Россией

      В Турции уточнили информацию об отказе в дозаправке израильского самолета

      В Париже раскрыли судьбу премьера Франции после выборов

      Лидер «Национального объединения» Барделла объявил о планах стать премьером Франции

      США усилили контроль за безопасностью своих военных в Европе

      В Британии сообщили о передаче Украине разведданных НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше