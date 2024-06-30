UKDJ: члены НАТО делятся с Украиной данными, собранными самолетами AWACS

Члены Североатлантического альянса делятся с Украиной данными, собранными в ходе полетов разведывательных самолетов, оснащенных системами AWACS. Об этом сообщил британский портал UK Defence Journal (UKDJ).

«Официально любые собранные разведданные направляются только членам НАТО, однако всем известно, что некоторые из этих членов оперативно делятся такой информацией с Украиной, позволяя ей отражать готовящиеся удары», — рассказал порталу отставной офицер ВВС Соединенного Королевства. По его словам, передача сведений позволяет Киеву «отвечать чуточку быстрее».

Ранее профессор истории и глава Института ядерных исследований американского университета в Вашингтоне Питер Кузник заявил о чудовищных последствиях действий НАТО против России. Специалист не исключил, что мир находится на пороге «нового кубинского ракетного кризиса».