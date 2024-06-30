Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:53, 30 июня 2024Мир

В Британии сообщили о передаче Украине разведданных НАТО

UKDJ: члены НАТО делятся с Украиной данными, собранными самолетами AWACS
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Члены Североатлантического альянса делятся с Украиной данными, собранными в ходе полетов разведывательных самолетов, оснащенных системами AWACS. Об этом сообщил британский портал UK Defence Journal (UKDJ).

«Официально любые собранные разведданные направляются только членам НАТО, однако всем известно, что некоторые из этих членов оперативно делятся такой информацией с Украиной, позволяя ей отражать готовящиеся удары», — рассказал порталу отставной офицер ВВС Соединенного Королевства. По его словам, передача сведений позволяет Киеву «отвечать чуточку быстрее».

Ранее профессор истории и глава Института ядерных исследований американского университета в Вашингтоне Питер Кузник заявил о чудовищных последствиях действий НАТО против России. Специалист не исключил, что мир находится на пороге «нового кубинского ракетного кризиса».

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Силовики пришли к блогеру, затравившему врача в Дагестане из-за пациентки в никабе. Власти обещали медику защиту

      В подполье рассказали об ударе российских войск по аэродрому ВСУ Канатово в Кировограде

      У отеля в центре Москвы собралась толпа поклонников Канье Уэста

      В США предложили Украине тайно получать помощь от НАТО

      В Германии захотели потребовать от Украины начать переговоры с Россией

      В Турции уточнили информацию об отказе в дозаправке израильского самолета

      В Париже раскрыли судьбу премьера Франции после выборов

      Лидер «Национального объединения» Барделла объявил о планах стать премьером Франции

      США усилили контроль за безопасностью своих военных в Европе

      В Британии сообщили о передаче Украине разведданных НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше