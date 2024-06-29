В США заявили о кошмарных последствиях действий НАТО против России

TAC: в США заявили о чудовищных последствиях действий НАТО против России

В США заявили о чудовищных последствиях действий НАТО против России. Такое мнение высказал профессор истории и глава Института ядерных исследований американского университета в Вашингтоне Питер Кузник в беседе с журналистом издания The American Conservative (TAC).

Специалист не исключил, что мир находится на пороге «нового кубинского ракетного кризиса». Причинами подобного он назвал спецоперацию России на Украине и последние действия НАТО, спровоцировавшие эскалацию украинского конфликта. Теперь, по его словам, между Москвой и альянсом может возникнуть прямая конфронтация.

«Третья мировая война становится не просто одним из возможных кошмарных исходов, а концом человеческой цивилизации в целом», — высказался профессор.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Евросоюз в желании втянуть всю Европу в конфликт на Украине, чтобы победить Россию. По его словам, Европа от участия в военных действиях на Украине терпит одни убытки.

