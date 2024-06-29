Евросоюз обвинили в желании втянуть всю Европу в конфликт на Украине

Премьер-министр Венгрии: ЕС желает втянуть всю Европу в конфликт на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Евросою (ЕС) в желании втянуть всю Европу в конфликт на Украине, чтобы победить Россию. Об этом он написал в статье в газете Magyar Nemzet.

По его словам, Европа от участия в военных действиях на Украине терпит одни убытки. «Ситуация усугубляется тем фактом, что брюссельская бюрократия, живущая в пузырях, в последние годы приняла ряд ошибочных политических решений. Европа все больше втягивается в войну, в которой континент ничего не выигрывает, но легко может потерять все», — заметил Орбан.

Премьер-министр заметил, что деньги граждан европейских стран постоянно уходят на Украину, а санкции ударили по европейским компаниям. В результате это привело к инфляции и лишило европейцев денег.

Ранее ЕС пообещал поддерживать только проевропейскую Украину в двустороннем соглашении о безопасности. Как следует из документа, Украина обязуется поддерживать ценности Евросоюза.

В документе также описываются действия Киева и Евросоюза на случай «будущей агрессии». Как следует из соглашения, в случае угрозы по требованию любой из сторон проводятся экстренные консультации.