В Британии сообщили об опасениях НАТО из-за тайных операций России на дне моря

Times: Россия могла заминировать важную подводную инфраструктуру в Северном море

У НАТО имеются «серьезные подозрения», что Россия могла заминировать критически важную подводную инфраструктуру в Северном море. Об этом сообщила британская газета The Sunday Times.

Уточняется, что опасения чиновников Североатлантического альянса основаны на разведданных компаний, которые эксплуатируют ключевые нефтяные и газовые буровые установки, трубопроводы, электрические разъемы и телекоммуникационные кабели. Издание отмечает, что января по май этого года по меньшей мере пять российских траулеров начали «вести себя необычно». В частности, они замедляли ход во время прохождения над ключевыми электрическими и телекоммуникационными кабелями, а также над нефте- и газопроводами. По мнению автора статьи, это может быть связано «разведывательными и диверсионными операциями Кремля в европейских водах».

При этом спецслужбы Бельгии заявили об отсутствии доказательств минирования кабелей в водах страны или Нидерландов. В то же время, отмечают они, якобы обнаружены доказательства диверсий против Великобритании.

Ранее американская газета The Wall Street Journal заявила, что Вена стала новой базой для российских тайных операций после того, как европейские страны выслали 600 шпионов-дипломатов России после начала конфликта на Украине.

