В США заподозрили Вену в превращении в центр российских шпионов

The Wall Street Journal: Вена стала базой для российских тайных операций

Вена стала новой базой для российских тайных операций после того, как европейские страны выслали 600 шпионов-дипломатов России после начала конфликта на Украине. Об этом заявила американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, за последние два года число российских государственных служащих в Австрии выросло с 300 человек более чем до 500. При этом, по оценке спецслужб Австрии, до половины из них могут работать в качестве шпионов. WSJ также утверждает, что Россия нанимает представителей организованной преступности, хакеров и частных детективов для атак и наблюдения за важнейшими объектами инфраструктуры, операций по оказанию влияния и других. Отмечается, что этому способствует австрийское законодательство: по закону, шпионаж запрещен, только если он направлен против самой Австрии.

Ранее телеканал CBS News в США заподозрил российские спецслужбы в причастности к случаям «гаванского синдрома» у дипломатов и источников США.

